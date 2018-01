publié le 22/01/2018 à 08:10

Vers une sanction plus légère pour les fumeurs de cannabis ? C'est la conclusion d'un rapport parlementaire qui préconise de sanctionner les consommateurs de produits stupéfiants par une amende forfaitaire de 150 à 200 euros, plutôt que par une interpellation suivie d'une garde à vue. Le but de cette mesure serait de recentrer le travail des autorités sur la lutte contre les trafics. Ce rapport doit être présenté en commission des lois mercredi 24 janvier.



Du côté des spécialistes de la question, cette mesure divise. "Nous sommes tout à fait favorables à cette solution, pour la simple et bonne raison qu'une amende forfaitaire permettra aux agents interpellateurs de laisser cette amende à payer, avec éventuellement des poursuites par la suite par le biais d'un huissier. En revanche il n'y aura plus l'aspect procédural très lourd que l'on connaît habituellement, qui est le travail des enquêteurs", salue au micro de RTL Audrey Colin, membre du syndicat Synergie-officiers.

Mais pour l'addictologue Bertrand Lebeau, ces amendes relèvent plus de la fausse bonne idée. "Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ce sont les jeunes de banlieue qui sont souvent des consommateurs de cannabis dans l'espace public qui vont se prendre des contraventions entre 150 et 200 euros. Ils vont être bien incapables de les payer", dénonce-t-il auprès de RTL.

Selon lui, ce nouveau dispositif serait par ailleurs inadapté pour les jeunes consommateurs de produits stupéfiants. "Le deuxième problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs de cannabis qui ont moins de 18 ans. Les dispositifs prévus dans ce rapport ne concernent pas les jeunes consommateurs. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il fallait aborder cette question", achève l'addictologue.

À écouter également dans ce journal

- Après le rejet du projet d'accord négocié avec le gouvernement par les syndicats pour régler la crise sociale qui couve dans l'administration pénitentiaire, de nouveaux blocages de prisons vont avoir lieu ce lundi 22 janvier.



- Emmanuel Macron va recevoir ce lundi 140 PDG étrangers au château de Versailles à l'occasion du sommet pour l'attractivité de la France. L'objectif du chef de l'État, les pousser à investir dans l'Hexagone.



- Oxfam publie ce lundi un rapport consacré aux inégalités de richesses. L'ONG tire la sonnette d'alarme, selon elle : "82 % des richesses créées dans le monde l’année dernière (ont) bénéficié aux 1 % les plus riches, alors que la situation n’a pas évolué pour les 50 % les plus pauvres."



- Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni rencontrent le Premier ministre Édouard Philippe ce lundi à Matignon. Le but de cette rencontre est de fixer le cadre du dialogue entamé peu après la large victoire nationaliste aux territoriales de décembre dernier.



- Ce lundi matin, l'ancien footballeur de légende George Weah est investi président de Liberia à Monrovia. Depuis les années 1940, c'est la première fois qu'un chef d'État élu démocratiquement succède à son prédécesseur.