publié le 22/01/2018

Des conditions climatiques qui appellent à la prudence. 20 départements sont placés en alerte orange inondations, pluie-inondations ou encore avalanches. La vigilance orange pour inondation concerne 14 départements situés entre le nord et l'est de l'Hexagone : le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Oise, la Haute-Marne, l'Yonne, la Nièvre, la Meuse, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et le Lot-et-Garonne. Pour d'autres départements, le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, la vigilance orange pluie-inondation est maintenue.



"Il y a de l'eau dans tous les champs ", témoigne au micro de RTL une dame âgée habitant Gourzon dans la Marne. "Je vais prévenir une amie et elle viendra me chercher comme la dernière fois. J'ai un plan de repli", affirme-t-elle, alors que sa maison est cernée par les eaux. Il y a deux semaines, la commune a déjà subi une inondation. "Il y a au moins 40 cm d'eau dans la chaufferie et 60 cm dans la cave. C'est assez impressionnant, mais on fait avec, l'eau monte !", souffle une autre femme dont la maison n'a pas été épargnée. Mais d'après les estimations, le pic n'arrivera que plus tard ce lundi 22 janvier, voire mardi 23.

- Emmanuel Macron va recevoir ce lundi 140 patrons étrangers au château de Versailles à l'occasion du sommet pour l'attractivité de la France. L'objectif du chef de l'État, les pousser à investir dans l'Hexagone.

- le chef de l'État doit se rendre dans les prochaines minutes à Onnaing dans le Nord, pour annoncer la décision de Toyota d'investir 400 millions d'euros dans son site de production. Les salariés de Toyota saluent cet investissement du constructeur.



- Après le rejet du projet d'accord négocié avec le gouvernement par les syndicats pour régler la crise sociale qui couve dans l'administration pénitentiaire, de nouveaux blocages de prisons ont lieu ce lundi 22 janvier.



- Un détenu de la prison de Châteauroux a agressé un surveillant pénitentiaire dimanche 21 janvier en criant "Allah akbar". Il lui a jeté une chaise dessus, lors d'une fouille, blessant le gardien qui s'est vu délivrer une journée d'incapacité temporaire de travail (ITT).



- Un rapport parlementaire recommande de sanctionner les consommateurs de produits stupéfiants par une amende forfaitaire de 150 à 200 euros, plutôt que par une interpellation suivie d'une garde à vue. Une mesure qui divise les spécialistes.



- Le président du parlement catalan, Roger Torrent, a proposé ce lundi 22 janvier aux députés la candidature de l'indépendantiste Carles Puigdemont, en vue de son investiture à la présidence de la catalogne.