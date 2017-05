Le journal de 18h : Emmanuel Macron rend hommage à Corinne Erhel

et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/05/2017 à 18:57

Pour Emmanuel Macron, l'heure était au recueillement ce mercredi 10 mai. Le président élu le 7 mai a en effet assisté cet après-midi aux obsèques de Corinne Erhel, une députée socialiste décédée brutalement le 5 mai lors d'un meeting en Bretagne et qui était l'un des premiers soutiens de l'ancien ministre de l'Économie au moment où celui-ci a lancé son mouvement En Marche! l'an passé.



Emmanuel Macron n'a pas caché son émotion lors de ces funérailles à Lannion (Côtes-d'Armor), où près de 300 personnes s'étaient rassemblées, entourées d'un dispositif de sécurité très important mis en place pour l'occasion. Il a rendu un hommage appuyé à Corinne Erhel : "Il y a des personnes qui sont une grâce, elle manquera terriblement", a-t-il déclaré, visiblement très touché, lors d'une brève prise de parole lors de la cérémonie.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande a présidé aujourd'hui à son dernier Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement étaient présents, la plupart ont pris la parole pour l'occasion.

- Manuel Valls a annoncé mardi son ralliement à la République En Marche pour les législatives. Seul problème pour l'ancien Premier ministre, Jean-Paul Delevoye a déclaré qu'il ne correspondait pas aux critères d'acceptation du mouvement.



- De son côté, Benoît Hamon lancera en juillet prochain un mouvement qu'il veut "large et transpartisan", afin de reconstruire la gauche. Il ne souhaite pas, cependant, quitter le Parti socialiste.



- État-Unis : les Américains n'en reviennent pas. Sans crier gare, Donald Trump s'est débarrassé d'un pilier de son administration, le directeur du FBI James Comey. Celui-ci était en train d'enquêter sur les liens entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie lors de la course à la Maison Blanche remportée par le candidat républicain.



- Football : après l'élimination de l'AS Monaco par la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, le match retour entre les deux équipes madrilènes nous donnera le nom de l'adversaire des Italiens en finale. Au match aller, le Real s'est imposé 3-0 contre l'Atlético.