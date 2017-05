Qui est Catherine Barbaroux, présidente par intérim de La République en Marche ?

publié le 08/05/2017 à 18:15

Catherine Barbaroux, jusque-là déléguée du mouvement "En Marche!", en a été nommée lundi présidente par intérim en remplacement d'Emmanuel Macron à l'issue d'un conseil d'administration, a annoncé le secrétaire général Richard Ferrand. "En Marche !", lancé le 6 avril 2016 par Emmanuel Macron, va par ailleurs être rebaptisé La République en marche, a ajouté M. Ferrand, en précisant qu'un "congrès fondateur se tiendra avant le 15 juillet prochain".



Sur son site, "En Marche !" la présente comme une "femme d'engagement et de conviction". Catherine Barbaroux est née le 1er avril 1949 d'un couple d'immigrés espagnols. Elle a grandi dans un milieu "où la pauvreté était prégnante", selon le site de son mouvement, qui relaie des extraits d'articles parus dans La Croix et L'Opinion. Passée par Sciences Po, Catherine Barbaroux a occupé des postes en cabinet ministériel avant de rejoindre le privé - au sein du groupe Pinault-Printemps-Redoute - pour revenir au service de l'État en tant que déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle.