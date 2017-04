publié le 21/04/2017 à 19:04

Pas moins de 19 feux, plus ou moins importants, se sont déclarés dans la journée du jeudi 20 avril. Le plus virulent touche une zone située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bordeaux, concernant quatre communes. Près de 1.000 hectares de forêt, essentiellement de la pinède, ont pour l'instant été détruits.



Le préfet de région, Pierre Dartout, a effectué une visite sur les lieux du principal incendie jeudi, avant de revenir vendredi 21 avril. Les quatre communes concernées par le principal incendie sont Cissac-Médoc, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Germain-d'Esteuil et Hourtin. 200 pompiers girondins ont été mobilisés et ont reçu le renfort de 150 autres combattants du feu de la région Nouvelle-Aquitaine. Les conditions très sèches et le vent rendent très difficile la lutte contre les flammes.

À écouter également dans ce journal

- Attentat sur les Champs-Elysées : la plupart des candidats à la présidentielle se sont exprimés sur cette attaque, et pas seulement pour la condamner. François Fillon a promis d'emprisonner tous les fichés S. Marine Le Pen, elle, veut les expulser et fermer les frontières. Des déclarations qui ont provoqué l'indignation de Bernard Cazeneuve.

- Attentat sur les Champs-Élysées : la police paye une nouvelle fois un lourd tribut dans sa lutte contre le terrorisme. Ce gardien de la paix devait être muté le mois prochain à la PJ et venait d'ailleurs de faire son pot de départ. Xavier Jugelé était né à Bourges mais toute sa famille habite du coté de Romorantin, dans le Loir-et-Cher.



- Présidentielle : notre dernier rendez-vous de décodage économique des programmes de candidats est consacré à la sécurité : combien de policiers ? Combien de gendarmes ? Quels moyens ?



- Football : les deux clubs français encore qualifiés en Coupe d'Europe connaissent leurs adversaires respectifs. L'AS Monaco affrontera la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, tandis que l'Olympique lyonnais retrouvera l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue Europa.