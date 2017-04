publié le 20/04/2017 à 19:10

La participation va être l'une des clefs de cette élection présidentielle. Plus que jamais, le taux d'abstention sera prépondérant pour déterminer les deux finalistes qualifiés pour le second tour, alors qu'un match à quatre semble se dessiner entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.



Une procuration peut se faire gratuitement tout au long de l'année. Il est conseillé de la faire le plus tôt possible avant le scrutin pour éviter la forte affluence. Une procuration peut être établie soit pour un scrutin déterminé, soit pour une durée donnée qui est limitée à un an. Le mandant doit se présenter personnellement et être muni d'un justificatif d'identité et du formulaire de vote par procuration. Si vous n'avez pas ce dernier (disponible en ligne), l'administration peut vous le fournir.

À écouter également dans ce journal

- Entre 2.000 et 4.000 enfants seraient nés avec une malformation congénitale grave, provoquée par la Dépakine. Ce médicament antiépileptique a été prescrit à environ 100.000 femmes enceintes, alors que le risque était connu depuis les années 80.

- Présidentielle 2017 : la droite se rassemble autour de François Fillon. Après Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy qui s'affiche avec le candidat. Il n'y aura cependant pas de photo de famille au grand complet avant le scrutin



- Justice : c'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce matin devant la Cour d'Assises spéciale de Paris : celui de la filière jihadiste de Cannes-Torcy.



- Football : c'est un match retour sous tension qui a lieu jeudi soir à Istanbul entre Besiktas et Lyon, une semaine après les violents incidents ayant eu lieu au Parc OL.