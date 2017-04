Présidentielle 2017 : le succès du vote par procuration

publié le 10/04/2017 à 07:50

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril, de nombreux électeurs savent déjà qu'ils ne pourront pas se rendre directement dans les urnes. Ils ont prévu d'utiliser le système de procuration. Il suffit ainsi de se rendre dans un commissariat ou devant le tribunal d'Instance, muni d'une pièce d'identité. Après avoir rempli un formulaire, la procuration est acheminée vers la mairie concernée.



Pour éviter les longues files d'attente au commissariat, il est possible de remplir le formulaire, accessible sur le site du ministère de l'Intérieur. "Ce sont des démarches qui ont été vraiment simplifiées, c'est pour cela qu'il y a eu une hausse très forte du nombre de procurations", explique Pierre-Henry Brandet est porte-parole du ministère de l'Intérieur. En effet, il n'y a plus besoin d'un justificatif de son employeur pour justifier d'une absence le jour du vote. "Aujourd'hui, avec les procurations, on n'a plus d'excuses pour ne pas aller voter", affirme le porte-parole.

Attention aux délais d'acheminement postaux

Pour les personnes handicapées ou résidant dans les hôpitaux, il faut faire une demande par écrit auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche. Un délégué est ensuite désigné pour se rendre auprès de la personne qui ne peut pas voter.

La procuration peut être théoriquement réalisée jusqu'à la veille du premier tour. "Je ne le conseille pas, car il y a les délais d'acheminement postaux, pour pouvoir envoyer les procurations aux mairies. Il faut un certain laps de temps même si les services publics sont extrêmement mobilisés", nuance Pierre-Henry Brandet.