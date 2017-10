publié le 25/10/2017 à 18:50

Bernard Tapie affaiblit, mais combatif. Grosse surprise ce matin, l'homme d'affaires est venu plaider sa cause devant un tribunal de Bruxelles. C'est sa première apparition publique depuis la révélation fin septembre de son cancer à l'estomac. C'est dire si personne ne s'attendait à le voir venir contester cette saisie de biens en Belgique.



Seuls ses avocats étaient prévus, mais c'est Bernard Tapie, le visage creusé, les cheveux clairsemés à cause de sa chimiothérapie, costume gris, cravate sombre qui est entré le premier. Deux heures d'audience où il a plusieurs fois pris la parole, demandé au juge de bloquer la saisie par le Crédit lyonnais des comptes de GBT Holding, sa société basée en Belgique. Il a également demandé au juge de se tourner vers la justice européenne.

Bernard Tapie atteint d'un cancer à l'estomac mais toujours aussi virulent dans son combat contre le Lyonnais, banque qu'il a encore accusé ce matin de vol. "L'État français a mis un couvercle sur la marmite. Je suis ravi d'être en Belgique pour faire sauter ce couvercle".

À écouter également dans ce journal

- Les parties civiles à la barre dans le procès Merah. Le parachutiste rescapé Loïc Liber a témoigné cet après-midi. Tétraplégique à cause de Mohamed Merah, il s'est exprimé depuis sa chambre d'hôpital.



- Le jour d'après à droite. Au lendemain d'un Bureau Politique épique, Laurent Wauquiez tient meeting ce soir et refuse de rompre avec Sens Commun.



- Anne Hidalgo prend à témoin les locataires des HLM parisiens. Dans un courrier, la maire de Paris dénonce la politique d'Emmanuel Macron et les mesures d'économie drastiques sur le budget du logement et notamment la baisse des APL.



- Anne Hidalgo qui, par ailleurs, porte plainte pour diffamation après un article du magazine Capital. Il accuse la maire de Paris d'avoir bénéficié d'un emploi fictif en 2001-2002. Anne Hidalgo explique avoir exercé son droit au congé maternité pour son 3e enfant.



- L'Union européenne reporte sa décision sur le glyphosate et la France continue de faire pression. Le gouvernement ne souhaite pas que la prolongation de l'insecticide controversé aille au-delà de 4 ans.



- Fats Domino, le pianiste et chanteur américain, précurseur du rock'n'roll est décédé aujourd'hui à La Nouvelle Orléans. Il avait 89 ans.