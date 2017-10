publié le 25/10/2017 à 07:07

Quelle est la responsabilité d'Abdelkader Merah dans les attentats perpétrés par son frère en 2012 ? Épineuse question que doit trancher la justice. Les jurés devront déterminer si le grand frère était au courant, voire s'il a soutenu, les assassinats de sept personnes entre les 11 et 19 mars 2012. Naoufal, le frère d’Imad Ibn-Ziaten, première victime de Mohamed Merah, s'est livré sur le procès auquel il assiste quotidiennement depuis le début du mois d’octobre.



"C’est la troisième semaine que j’enchaîne et ça va bientôt faire la 4e, tous les jours. Mais vous savez, la force qu’a eu Imad devant l’ennemi ne vaut pas la force que j’ai moi aujourd’hui", explique Naoufal Ibn-Ziaten. "Il me donne une force qui me pousse à aller dans ce tribunal, qui me pousse à aller dans cette salle."

"Ça va être difficile, parce que ça fait 5 ans que j’attends ça. Je veux montrer à Abdelkader Merah, qu’il a fait beaucoup de mal à plusieurs familles", poursuit-il. "Je veux qu’il puisse réagir d’une façon humaine, parce qu'aujourd’hui, c’est un criminel dans le box, ce n’est pas un humain."



Pour cela, Naoufal Ibn-Ziaten prévoit de raconter Imad, sa vie, ses souvenirs. "Je parlais de mon frère, je parlais des derniers souvenirs que j’ai avec lui. J’ai besoin d’exposer ça à la cour, pour qu’elle comprenne qu’il a fait beaucoup de mal."