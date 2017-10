publié le 17/10/2017 à 08:37

La France comptait 8,9 millions de pauvres en 2015, c'est-à-dire des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire (60% du niveau de vie médian) de 1.015 euros par mois. Le taux de pauvreté s'établirait, selon l'Insee, à 13,9% de la population en 2016. Le mardi 17 octobre est la Journée du refus de la pauvreté. Une mission à laquelle l'association ATD Quart Monde se consacre depuis 60 ans. Invitée de RTL, Claire Hédon, présidente de l'association, accuse la société de "renvoyer" un sentiment de culpabilité aux pauvres. "Il faut que la société change de regard sur ces personnes."



Claire Hédon parle de 'pauvrophobie'. "On s'est battus pour un 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale : on ne vous attribue pas un logement social parce qu'on a peur que vous ne soyez pas capable de rembourser. On leur dit : 'Vous êtes trop pauvres pour bénéficier du logement social'. Il faut une réforme complète du logement social."

La présidente s'offusque enfin : "On est absolument contre cette baisse de 5 euros des APL. Cinq euros c'est énorme quand on est dans une situation de précarité. Il faudrait fixer le montant du loyer en fonction des revenus de la famille. Et là, elle pourra accéder au logement social. Ce n'est pas une utopie, ça se fait au Québec."



Sur RTL, Raymonde, membre du conseil d'administration d'ATD Quart Monde, qui a connu la vie dans la rue, conclut en invitant Emmanuel Macron à participer à la Journée du refus de la pauvreté place du Trocadéro mardi 17 octobre.

« @EmmanuelMacron si vous pouvez venez au Trocadéro cet après-midi! » dit Raymonde ATD Quart Monde #RTLMatin — Mangin Catherine (@catherinemangin) 17 octobre 2017