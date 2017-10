Fats Domino, pionnier du rock'n'roll, est décédé à 89 ans

publié le 25/10/2017 à 17:16

Une légende de la musique disparaît. Le pianiste et chanteur américain Fats Domino, considéré comme le précurseur du rock'n'roll, est décédé mercredi 25 octobre à 89 ans, a indiqué à l'AFP le bureau du médecin légiste de La Nouvelle-Orléans. Sa mort dans sa ville natale de Louisiane, dans le sud du pays, avait été annoncée peu avant par sa fille sur une chaîne de télévision locale.



Fats Domino était notamment célèbre pour ses tubes Blueberry Hill en 1956 et Walkin' to New Orleans en 1960. Né en 1928 à La Nouvelle-Orléans, il développe son amour pour la musique dès son plus jeune âge et commence le piano à l'âge de dix ans, instrument qu'il ne quittera plus. Quatre ans plus tard, il commence à se produire dans les boîtes à chanson de la ville, où il rencontre Robert Hagans, qui restera son partenaire de musique pendant vingt-cinq ans. Le jeune prodige enchaîne ensuite les représentations jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsqu'il est repéré par Dave Bartholomew, agent d'Imperial Records. Entre temps, Fats Domino épouse Rosemary Hall, qu'il rencontre à l'âge de 19 ans et avec qui il a huit enfants.

> Fats Domino - Blueberry Hill Durée : 01:36 |

Les années 1950 lui permettent d'asseoir sa popularité, notamment grâce au soutien d'Elvis Presley, qui témoigne publiquement de son admiration pour le chanteur. Ils enchaînent les tournées et les enregistrements, qui deviennent de grands succès. Il enregistre I Left My Heart in San Francisco en 1966 puis enchaîne les tournées en Europe dans les années 1970.

Les années 1980 signent le retrait progressif de Fats Domino, qui refuse de plus en plus d'interviews et se fait rare dans les médias. Il est régulièrement honoré de titres honorifiques comme en 1995, lorsque la fondation du r&b lui remet le Ray Charles Lifetime Achievement Award à Los Angeles. Il sort son dernier album en 2006, appelé Alive and Kickin', grâce auquel il souhaite aider les musiciens amateurs de La Nouvelle-Orléans.



Reconnu pour son style original, fait d'une voix enrouée, sensuelle et d'un rythme unique, appelé le Big Beat, Fats Domino a influencé de nombreux musiciens, dont Chuck Berry, Elvis Presley, les Beatles et même les Rolling Stones.