Le journal de 18h : Alstom va construire la nouvelle génération de RER

par Isabelle Choquet publié le 11/01/2017 à 20:15

Le contrat du siècle. Alstom, associé au canadien Bombardier, va construire la nouvelle génération de RER. Le suspense n'était pas insoutenable : le seul rival d'Alstom, l'espagnol CAF, avait été éliminé il y a quelques semaines. Cette commande géante à plus de 3,5 milliards d'euros tombe donc dans l'escarcelle du consortium franco-canadien : 70% pour Alstom, 30% pour Bombardier. C'est un sacré bol d'oxygène pour le groupe français.



Avec ce contrat qui apporte 5 ans de travail aux usines françaises - 9 sites concernés - et à leur sous -traitants - au total 8 000 emplois sauvés, préservés, c'est à nouveau l'horizon qui s'éclaircit pour Alstom et Bombardier. Dans le site d'assemblage situé dans le Valenciennois, 4 lignes de productions seront mises en place. C'est énorme mais le défi à relever est immense : sortir des chaines 5 à 6 rames par mois, plus d'une rame par semaine. Les voyageurs pourront monter à bord de ces RER tout neufs d'ici 4 ans et demi à peu près.

