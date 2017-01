Les parents de Vincent Lambert, plongé dans un état végétatif depuis 2008, ont décidé de porter plainte contre le CHU de Reims, établissement où est hospitalisé leur fils.

Crédit : AFP Une voiture du CHU de Reims, où Vincent Lambert est pris en charge (illustration).

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 11/01/2017 à 19:04

La guerre fait toujours rage dans l'entourage de Vincent Lambert, Plongé dans un état végétatif depuis 2008, il est au cœur d'une véritable guerre familiale alors que sa femme et ses parents, notamment, sont en désaccord total sur son avenir. Son épouse est favorable à un arrêt total des soins alors que ses parents militent pour le maintien en vie de leur fils.





Fin décembre, ils ont par ailleurs décidé de porter plainte contre le CHU de Reims, établissement où est hospitalisé Vincent Lambert. "Une plainte a été déposée avec constitution de partie civile", a déclaré Me Jean Paillot, l'un des avocats de Pierre et Viviane Lambert, confirmant une information du journal L'Union. "Nous n'avons pas d'autre solution pour faire entendre la situation scandaleuse dans laquelle Vincent se trouve : nous espérions nous faire entendre du juge des tutelles mais celui-ci nous envoie balader", a-t-il expliqué, dénonçant un "délaissement de personne hors d'état de se protéger".



Ils seront reçus par un juge d'instruction le 8 février. Cette nouvelle plainte - la première à s'inscrire dans une procédure pénale - est "un cri d'alarme" des parents engagés dans une bataille judiciaire acharnée autour du sort de leur fils. "Notre objectif n'est pas de dézinguer le CHU, notre but est que Vincent soit correctement traité", a jouté maître Paillot.



Le CHU de Reims avait, lui, lancé puis stoppé deux procédures d'arrêt des soins, l'une portée par le docteur Éric Kariger en 2013, l'autre par son successeur, le docteur Daniéla Simon, en 2015. Un processus suspendu, le médecin référent estimant insuffisantes les conditions de sérénité pour prendre une décision.