Le journal de 18 h : une plainte déposée contre deux ministres dans l'affaire du Levothyrox

publié le 12/11/2017 à 18:53

L'affaire du Levothyrox est donc loin d'être terminée. "Non-assistance à personne à danger", c'est l'objet de la plainte déposée il y a 48 heures au Tribunal de Grasse. A l'origine de cette action, une avocate qui estime que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour aider les patients en détresse. Elle vise notamment la ministre de la Santé Agnès Buzyn et son collègue de l'Économie Bruno Le Maire, ainsi que le Laboratoire et l'Agence nationale du médicament.



"Le ministre n'a pas essayé de transacter (sic) avec le labo pour trouver une solution", explique l'avocate, dont le premier recours près le tribunal administratif avait été rejeté. Autre motivation à la plainte déposée, le faible nombre de l'ancienne version du Levothyrox, remise sur le marché. "Il y a eu entre 0 et 4 boîtes par officines. Beaucoup de patients n'ont pas eu leurs médicaments. Des patients me disent qu'ils vont arrêter leur traitement."

À écouter également dans ce journal :

Politique : la main tendue d'Alain Juppé à Emmanuel Macron. Le maire de Bordeaux plaide pour "un grand mouvement central" aux élections européennes de 2019. Soit une alliance entre les Républicains qui le souhaitent et La République en Marche. "L'UMPS est de retour", ironise déjà Marine Le Pen. Pour Alain Juppé, il s'agit d'une "fausse nouvelle".



Politique : Raquel Garrido tourne la page politique. L'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon choisit de garder sa chronique à la télé plutôt que des responsabilités au sein de la France Insoumise. "Le CSA m'a mis devant un dilemme cornélien", explique-t-elle. Son temps de parole était décompté du parti.



Commémoration : des victimes des attentats de Paris, survenus le 13 novembre 2015, ont décidé de tourner la page par un moyen original : le tatouage.



Catalogne : Mariano Rajoy, était de retour dimanche 12 novembre à Barcelone pour la première fois depuis la mise sous tutelle de la Catalogne.



Conso : l'incroyable chiffre d'affaires des soldes en Chine. 25 milliards de dollars en 24 heures pour le géant de l'internet Alibaba.



Conso : 30 000 personnes se sont laissées convaincre par Orange Bank. "C'est un beau résultat qui répond aux attentes", s'est félicité Stéphane Richard dans le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "Il y aura de nouveaux services dès début 2018, en matière de crédit à la consommation et dans l'immobilier."



Football : Steve Mandanda, le gardien marseillais, refuse de jeter la pierre à son ami Patrice Évra.