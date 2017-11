publié le 12/11/2017 à 12:34

Lancée avec quatre mois de retard, Orange Bank, la banque 100% mobile d'Orange, a finalement vu le jour le 2 novembre dernier. La diversification des activités d'Orange entre dans le cadre du plan de développement de Stéphane Richard.



Dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 12 novembre, il développe la stratégie d'Orange Bank concernant les crédits qu'elle accordera bientôt à ses clients : "À partir de l'année prochaine, on va rajouter progressivement de nouveaux services, du crédit à la consommation, du crédit immobilier, de l'assurance, de l'épargne". Des services qui feront leur apparition au sein de la banque en ligne de l'opérateur "dès 2018, en commençant par le crédit à la consommation". En revanche, a indiqué Stéphane Richard, "l'immobilier ça se fera plus tard parce que, évidemment, ça nécessite quand même un travail de préparation important."

En septembre dernier, il expliquait dans Les Échos que les télécoms devaient devenir "multiservices". Le PDG affirmait son intention d'investir notamment dans "la cybersécurité" et d'amplifier les actions d'Orange "en direction des start-up". Il présentera "début décembre" les grandes lignes de sa vision pour le groupe.





Première offensive d'un opérateur télécom dans le marché bancaire hexagonal, Orange Bank vise deux millions de clients en 10 ans et entend investir au total 500 millions d'euros sur la période. L'objectif est d'être rentable au bout de cinq ans d'activité. Fort de sa notoriété et de son réseau de distribution de 600 magasins en France, l'opérateur mise sur les services et des tarifs très attractifs pour s'imposer.