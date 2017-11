Le journal de 18 h : le XV de France à l'assaut de la montagne noire

publié le 11/11/2017 à 18:47

Le XV de France à l'assaut de la montagne noire. Les joueurs de Guy Novès affrontent les All Blacks ce soir à 21h au Stade de France. Premier test-match particulièrement costaud pour lancer la tournée d'automne. Les Bleus retrouveront les Blacks mardi 14 novembre, avant d'être opposés à l'Afrique du Sud samedi 18 novembre puis au Japon le 25 novembre. L'occasion de jauger les Bleus à deux ans de la Coupe du Monde.



Le problème c'est que cette équipe de France sera composée samedi 11 novembre de bleus... Au sens propre. Cette inexpérience devra être compensée par le talent des jeunes. À l'image de la charnière, neuvième de l'ère Novès, composée d'Anthony Dupont et Anthony Belleau, 31 ans à eux deux. "Les Français n'ont rien à perdre, ça les rend plus dangereux. Ils vont se libérer en jouant avec passion et enthousiasme", a estimé en conférence de presse le sélectionneur néo-zélandais, Steve Hansen.

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - Le calvaire d'une adolescente de 17 ans. Pendant trois jours, près de Nîmes, elle a été torturée par son père et ses deux frères, pour une liaison amoureuse.



Justice - la SNCF devrait être mise en examen dans l'enquête sur le déraillement d'une rame d'essai de TGV, il y a deux ans en Alsace. Déraillement qui avait coûté la vie à onze personnes. Les dirigeants de l'entreprise sont convoqués le 20 décembre.



Harcèlement sexuel - la gardienne de but de la sélection américaine de football, Hope Solo, a accusé l'ancien président de la Fifa d'agression sexuelle. Le Suisse lui aurait mis "une main aux fesses" lors de la cérémonie de remise du ballon d'or en 2013. "Accusation ridicule et absurde" pour Sepp Blatter.



Cérémonies du 11 Novembre - Première du président Macron lors du 99ème anniversaire de l'armistice de 1918 ayant mis fin à la Première Guerre Mondiale. Il s'est longuement attardé ce matin au musée Georges Clémenceau.



Santé - Une enquête de l'OCDE fait ressurgir les vieux démons de la France. Les Français consommeraient trop d'alcool, trop de cigarettes et trop d'antobiotiques.



Catalogne - À Barcelone, les indépendantistes catalans ont à nouveau défilé cet après-midi pour réclamer la libération des ministres emprisonnés.