France - Nouvelle-Zélande : "la transcendance est essentielle", estime Dominici

publié le 11/11/2017 à 08:52

Sur le papier, le XV de France devrait être battu par les All Blacks, sévèrement même, lors de la rencontre qui opposera les deux équipes ce samedi 11 novembre à 20h45 au Stade de France, à Saint-Denis. "C'est vrai que les Blacks sont favoris, mais on les gagne quelques fois. On les gagne peu souvent, mais parfois on les bat, fait remarquer le consultant rugby de RTL, Christophe Dominici, dans une note d'optimisme. Je pense que la capacité de transcendance est essentielle dans ce genre de rencontre", estime l'ancien international.



"Je crois qu'on a le potentiel de battre les All Blacks (...) On s'aperçoit qu'aujourd'hui le petit Dupont (le demi de mêlée Antoine Dupont, 20 ans, ndlr) qui va commencer est extrêmement jeune, mais il domine le rugby français à ce poste-là depuis un an. Il faut lancer ces jeunes. On a perdu trop de matchs, on se rapproche de la coupe du Monde (...). Potentiellement, on a vraiment un très joli réservoir dans le rugby français", analyse Christophe Dominici.

Défier le haka à tout prix

La rencontre de ce soir, avec beaucoup de jeunes dans la sélection française, peut être un match fondateur pour le XV de France qui se cherche depuis deux ans avec à sa tête Guy Novès. "Par contre, s'il y a défaite, je pense que la tournée va être extrêmement longue puisque, ensuite, on enchaîne l'Afrique du Sud et on finira contre le Japon. Le dernier match, je pense qu'il est acquis, mais si on commence par une défaite et si on explose contre les All Blacks lors de cette première rencontre, je pense qu'il va y avoir de sérieux changements au sein de l'équipe de France", prévoit Christophe Dominici.



Cela d'autant plus que le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a exigé d'eux trois victoires sur les rencontres de novembre. "Je pense que c'est un pari possible. (...) Quand on aime son entraîneur, quand on aime une équipe, son partenaire, on peut réaliser des choses incroyables", estime celui qui a eu la chance de battre les All Blacks. "Je pense que c'est la meilleure équipe du monde (...) On rivalise avec les meilleurs. Il va y avoir un haka, il va falloir défier ce haka. Le match commence au moment du haka et quand on arrive à dominer le haka, on arrive à les battre et quand on les bat, ça laisse des souvenirs indéfinissables".