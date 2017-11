Joy Neville entre dans l'histoire du rugby européen

publié le 08/11/2017 à 11:09

Un exploit de plus pour Joy Neville. L'ancienne joueuse internationale irlandaise (sélectionnée à 70 reprises) entrera dans l'histoire en arbitrant un match de clubs continental lors de la rencontre au stade Chaban-Delmas de Bordeaux entre l'Union Bordeaux-Bègles et le club russe d'Enisei, a annoncé lundi 6 novembre l'instance européenne de rugby.



Après 11 ans sur le terrain, l'Irlandaise a officié comme arbitre assistante pour des matchs de Coupe d'Europe et a également dirigé la finale de la Coupe du monde féminine entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre en août dernier.

Avant cette rencontre à Bordeaux, elle officiera également comme arbitre assistante pour la rencontre entre les Barbarians et les Tonga vendredi 10 octobre au Thomond Park de Limerick (en Irlande) ainsi que pour le test match France/Japon à la fin du mois, a précisé l'European Professional club rugby (EPCR), organisateur de la Coupe d'Europe et du Challenge européen, basé à Neuchâtel (Suisse).