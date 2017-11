publié le 08/11/2017 à 14:15

"Nous en avons réellement envie", affirme Bernard Laporte à propos de l'organisation de la coupe du monde 2023, au micro de RTL, ce mercredi 8 novembre. La France pourrait accueillir la compétition dans 6 ans, elle est cependant opposée à l'Afrique du Sud et à l'Irlande.



Le président de la Fédération française de rugby a notamment répondu à ceux qui pensent que la candidature française manque de soutien dans son propre pays. "Il a fallu donner des garanties financières et l'État les ont donné, l'État nous a soutenu par exemple". Les premières recommandations de l'organisme international World Rugby ont pourtant placées la France derrière l'Afrique du Sud, mais Bernard Laporte n'est pas inquiet : "Le match n'a pas encore commencé, le vote a lieu le 15 novembre". Ces recommandations avant le vote posent question et Bernard Laporte est contre, "elles sont de trop" selon lui mais "le processus a été accepté par tout le monde il y a 4 ans."

"Nos stades sont neufs, ils datent de l'Euro 2016 de football. Ceux de l'Afrique du Sud datent de 2010. Il y a donc de l'incompréhension quand on nous dit que nos stades sont moins performants" déclare Bernard Laporte. Il n'y a "aucune mauvaise" de la part de la World Rugby selon lui et "le but n'est pas de dire que l'Afrique du Sud n'a pas un bon dossier mais nous sommes convaincus que notre dossier est le meilleur".