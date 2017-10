Le journal de 18 h : 80 % des insectes volants ont disparu en Europe

publié le 20/10/2017 à 18:51

Une catastrophe écologique invisible se tient en ce moment-même en Europe. Les pesticides sont en train d'anéantir les insectes. En 30 ans, c'est 80 % des insectes volants qui ont disparu, révèle une enquête de la revue PLoS One. Les papillons, les coccinelles et les abeilles jouent pourtant un rôle fondamental en pollinisant les fleurs et en servant de proies aux oiseaux.



En première ligne, les apiculteurs constatent cet inquiétant recul. Les reines pondent moins et le taux de mortalité, en 30 ans, est passé de 5 à 30 %. Les causes sont multiples : pollution, réchauffement climatique, pesticide. Les abeilles sont loin d'être les seules touchées. Et c'est toute la chaîne alimentaire se retrouve bouleversée. La dégradation de l'écosystème est dénoncée par les scientifiques depuis de nombreuses années.

En premier sur le banc des accusés de cette hécatombe, les pesticides. Les parcelles agricoles ne cessent d'augmenter depuis trente ans. Le paysage devient de fait plus homogène, et moins favorable à la biodiversité.

À écouter également dans ce journal :

- Justice : de la prison avec sursis requise contre les militants d'ultra-droite de Génération Identitaire qui avaient occupé une mosquée pour rejouer la bataille de Poitiers et la victoire de Charles Martel face aux Arabes.



- Commémoration : il n'était pas né et pourtant Emmanuel Macron envisage de commémorer Mai 68 l'an prochain. Une sorte de bilan sur ce qui fut le temps des utopies et des désillusions, dit son entourage



- Faits divers : L'écrivain Ariane Fornia, qui est la fille de l'ancien ministre Eric Besson, accuse Pierre Joxe d'agression sexuelle alors qu'elle avait 19 ans et lui 75.



- Catalogne : pour protester contre la fuite en avant des entreprises et banques de Catalogne, les indépendantistes procèdent à des retraits d'argent intempestifs.