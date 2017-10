Glyphosate : 34 ONG remettent une pétition à Emmanuel Macron

publié le 20/10/2017 à 06:39

C'est un sujet ultra-sensible. Le glyphosate (ou Roundup) est le désherbant le plus utilisé par les agriculteurs. L'Europe s'apprête à prolonger son autorisation pour dix ans. Un vote est prévu la semaine prochaine à Bruxelles. La France a dit qu'elle voterait contre (dix ans, c'est trop long). Il y a de plus en plus d'études qui mettent en cause le glyphosate. Le produit serait nocif pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Il y a eu des preuves sur les rats d'effets cancérogènes.



L'interdire, d'accord, mais quand ? Et là au gouvernement, c'est le grand flou. Vous avez un ministre de l'Agriculture qui, lui, entend l'inquiétude des paysans. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Il existe des techniques : pratiquer la rotation des cultures, couvrir les sols pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Mais cela coûte plus cher, et le glyphosate est beaucoup plus pratique. Donc Stéphane Travert prône pour un maintient du produit pendant encore sept ans.

Nicolas Hulot, lui, n'est pas d'accord. Le ministre de la Transition écologique demande que la France annonce l'interdiction, avant la fin du mandat présidentiel, donc dans quatre ans. Il veut bien laisser un peu de temps aux chercheurs pour que ces derniers trouvent une alternative. Mais il ne veut "pas d'un nouveau scandale de l'amiante".

Voilà Emmanuel Macron coincé entre Nicolas Hulot, les ONG et les agriculteurs de la FNSEA très remontés. Il va pourtant devoir trancher.