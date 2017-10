publié le 20/10/2017 à 14:04

Ariane Fornia maintient sa version. L’écrivaine, fille de l’ancien ministre sarkozyste Éric Besson, a raconté sur son blog et sur le site de L’Express avoir été agressée sexuellement par Pierre Joxe, ancien ministre de François Mitterrand, en 2010. Les faits se seraient produits lors d’une représentation à l’Opéra Bastille.



Selon ses dires, Pierre Joxe met la main sur sa cuisse, remonte sur son entrejambe. Elle le repousse, il arrête et revient à la charge alors que sa propre épouse est assise près de lui. La suite, Ariane Fornia l’a racontée pour RTL à Marc-Olivier Fogiel : "Il a commencé à mettre la main sur la cuisse, à mettre la main entre les jambes, à remonter la main vers mon sexe. Plusieurs fois j’ai repoussé sa main, de plus en plus violemment, et il n’a arrêté qu’au moment où je lui ai enfoncé mes ongles dans la paume de la main."

Si Ariane Fornia n’a pas porté plainte, c’est parce qu’elle ne se sentait "pas capable d’affronter le regard, d’affronter toute cette surexposition médiatique qui était déjà le cas à l’époque parce que (son) père avait un ministère très exposé (…) J’avais 20 ans, j’étais une gamine, j’étais beaucoup moins forte que maintenant et j’avais peur." L’écrivaine affirme ne pas être surprise que ses accusations soient démenties par le principal intéressé, et n’accorde crédit qu’à une partie de sa version à lui : "Dans toutes ses dénégations, il y a un seul élément sur lequel je le crois, c’est quand il dit ne pas me connaître. Je vous confirme : il ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j’étais, il ne connaissait même pas mon nom, je ne suis pas sûre qu’il ait même regardé mon visage."

- C’est une photo qui intrigue les enquêteurs, près de deux mois après la disparition de Maëlys. Une image prise par une caméra de surveillance où l’on voit dans ce qui semble être la voiture du principal suspect une forme blanche à la place du passager. Peut-être s’agit-il de la petite fille qui portait ce soir-là une robe blanche.



- Les buralistes sont en congrès à Paris. Alors que le paquet de cigarettes va considérablement augmenter dans les prochains mois, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, était attendu de pied ferme. Pourtant, il a retourné la salle en promettant non pas une hausse des taxes sur les cigarettes mais une meilleure rémunération des buralistes sur les jeux.



- Les députés examinent ce vendredi 20 octobre la réforme de l’ISF, réduit à un impôt sur la fortune immobilière. L’opposition avait fustigé le "président des riches". La gauche enfonce le clou.



- Faut-il pratiquer la sélection à l’université ? Dans deux semaines, on connaîtra les arbitrages du gouvernement pour désengorger certaines filières. Avec l’exemple des STAPS, filière surchargée où pourtant, les abandons sont nombreux.



- Le divorce à l’anglaise au cœur du sommet européen de Bruxelles. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont multiplié les gestes d’affection envers Theresa May pour ne pas la fragiliser un peu plus vis-à-vis de son opinion publique, mais ils ne lâchent rien sur l’essentiel, à savoir le montant de la facture du divorce.