Le journal de 12h30 : un iceberg gigantesque s'est détaché de l'Antarctique

et Vincent Parizot

publié le 12/07/2017 à 13:04

Mille milliards de tonnes. L'un des plus gros icebergs jamais vus, vient de se former après s'être détaché du continent Antarctique, ont indiqué ce 12 juillet des chercheurs de l'Université de Swansea au Royaume-Uni. "Le vêlage (la séparation) s'est produit entre lundi et mercredi", précisent les scientifiques, qui surveillaient l'évolution de ce bloc de glace de 5.800 km2, soit 55 fois la surface de Paris, ou encore les deux tiers de la Crète.



Épais de 350 m, l'iceberg, qui devrait probablement être baptisé "A68", n'aura pas d'impact sur le niveau des océans car il flottait déjà sur l'eau.

Mais il faisait partie d'une gigantesque barrière de glace, nommée "Larsen C", qui, à l'ouest de l'Antarctique, retient des glaciers capables, eux, de faire gagner 10 cm aux mers du monde s'ils finissaient par se trouver à terme exposés à l'océan, selon les chercheurs.

À écouter également dans ce journal

- Jean-Michel Lambert, premier juge de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort à son domicile du Mans (Sarthe). Le corps de l'ex-magistrat a été retrouvé avec un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard.



- Dans un entretien aux Échos, Édouard Philippe promet un "souffle fiscal", soit des baisses d'impôts massives dès 2018 évaluées à près de 11 milliards d'euros.



- Donald et Melania Trump arriveront demain à Paris. Le couple présidentiel américain assistera au défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. Donald Trump dînera ensuite avec Emmanuel Macron à la Tour Eiffel. Melania Trump devrait quant à elle se rendre à la cathédrale Notre-Dame en compagnie de Brigitte Macron.



- La Braderie de Lille aura lieu le premier week-end de septembre, après avoir été annulée l'année dernière face au risque terroriste. Pour cette édition 2017, le premier vide-grenier d'Europe veut donner plus de place aux Lillois.



- Les coureurs du Tour de France vont s'élancer pour la 11e étape qui relie Eymet à Pau.