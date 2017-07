Ukraine : un assassin se fait passer pour un journaliste du "Monde"

publié le 12/07/2017 à 12:06

L'affaire a défrayé la chronique en Ukraine. Le 1er juin 2017, des médias indiquent qu'une fusillade a lieu au cœur de Kiev, dans la soirée. Quelques uns écrivent que "selon la police, le tireur serait un journaliste français". D'autres demeurent moins catégoriques et évoquent un homme qui se ferait passer pour un journaliste du Monde. Le journal publie d'ailleurs un long récit de cette affaire et un démenti virulent de l'appartenance de cet homme à l'une de ses rédactions.



Ce soir-là, un homme a tiré sur un couple érigé en symbole en Ukraine. Amina Okouïeva et Adam Osmaïev, tous deux tchétchènes, ont combattu des séparatistes prorusses soutenus par Moscou dans le Donbass. Les deux ont été blessés dans l'attaque du prétendu journaliste français. Cet homme, déclarant se présentant Alex Werner s'appellerait en fait Alexandre Dakar - dernier nom porté complétant une longue liste - selon la police ukrainienne.

Au couple qu'il a tenté d'assassiner, l'usurpateur avait remis une carte de visite portant le logo du Monde, avec la mention de l'adresse du siège du quotidien français à l'orthographe douteuse : "80, bd Auguste Blangui, 75013 PERIS FRANCE". Le criminel aurait travaillé pour le compte du dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, pour lequel il avait déjà exécuté des "missions" plusieurs années auparavant, avant de tomber en disgrâce à cause d'une trahison.