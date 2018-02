avec Bénédicte Tassart et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/02/2018 à 13:12

Une étonnante prise d'otage a eu lieu jeudi 8 février près de Lyon. Une jeune femme de 22 ans a été enlevée à son domicile par deux faux plombiers. Les malfaiteurs ont séquestré la victime dans leur voiture, avant d'appeler le père de la jeune femme, un convoyeur de fonds, pour exiger le paiement d'une rançon afin de la libérer.



En pleine tournée pour une entreprise suisse, le père accepte de se rendre à un point de rendez-vous fixé par les preneurs d'otage, dans le canton de Vaud. Sur place, trois hommes s'emparent du butin, estimé entre 20 et 30 millions de francs suisses, soit environ 17 millions d'euros.

Après le paiement de la rançon, la jeune femme a été relâchée puis retrouvée par la police au bord d'une route de la commune de Tramoyes dans l'Ain, vers 22 heures. Les malfaiteurs sont activement recherchés par les enquêteurs, qui se demandent s'ils n'ont pas bénéficié d'un complice pour réussir leur coup parfait.

- La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se déroule ce vendredi 9 février. C'est le biathlète Martin Fourcade qui défile en tête de la délégation française, avec le drapeau tricolore à la main.



- Météo-France a placé 27 départements en vigilance orange "neige-verglas", en raison de nouvelles chutes de neige prévues ce vendredi. L'épisode neigeux concerne notamment l'Ile-de-France et le centre du pays. La circulation des poids lourds est à nouveau interdite en région parisienne.



- L'affaire Nicolas Hulot se poursuit. On connaît désormais l'identité de la jeune femme qui a porté plainte en 2008. Il s'agit de Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ancien président. Dans un communiqué, elle s'éloigne de la version du magazine Ebdo.



- La Cour d'appel de Versailles a confirmé ce vendredi 9 février l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front national (FN). L'homme politique de 89 ans restera toutefois président d'honneur.



- Le gouvernement s’apprête à annoncer le financement du permis de conduire pour les jeunes de plus de 18 ans en contrat d’apprentissage, avec une aide de 500 euros, qui concernerait 150 à 200.000 personnes.