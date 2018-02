publié le 09/02/2018 à 12:16

Google Chrome est la cible d'un nouveau programme malveillant. Cette attaque, découverte par les experts en cybersécurité de la société MalwareBytes, vise la dernière version du navigateur. Elle prend la forme d'une fenêtre pop-up surgissant à l'écran sur laquelle est affiché un message indiquant que l'ordinateur est bloqué ou infecté. Le logiciel recommande alors d'appeler sur le champ la hotline de Microsoft pour reprendre le contrôle de la machine. Il s'agit en réalité d'un faux numéro surtaxé.



Ces techniques sont courantes sur le Web et beaucoup d'internautes n'y prêtent plus vraiment attention. Les cybercriminels ont trouvé le moyen de rendre l'arnaque crédible. Le programme contient un code javascript qui déclenche le téléchargement simultané d'un très grand nombre fichiers pour saturer la mémoire de l'ordinateur et le rendre momentanément inutilisable. Les utilisateurs les moins avertis ne voient alors pas d'autre solution que de contacter le numéro de téléphone factice.

Le programme malveillant prend la forme d'une fenêtre pop-up Crédit : MalwareBytes

Il est possible d'empêcher le code de fonctionner par l' intermédiaire du gestionnaire des tâches, accessible avec la combinaison de touches "Ctrl + Alt + Suppr". Il faut identifier le processeur qui utilise le plus de mémoire puis faire un clic droit pour l'interrompre. La machine devrait alors retrouver ses esprits en quelques secondes. Pour éviter de subir à nouveau ce type d'attaque, il est recommandé d'utiliser un bloqueur de publicités. Les codes javascript malveillants sont généralement localisés dans des fenêtres pop-up vérolées.

Le programme exécute un code qui sature la mémoire de l'ordinateur Crédit : MalwareBytes