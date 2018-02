publié le 09/02/2018 à 07:00

Après des semaines de concertation qui ont parfois tourné au vinaigre entre syndicats, régions, entreprises ; place aux annonces sur la réforme de l'apprentissage. Le premier ministre Édouard Philippe, accompagné de trois de ses ministres, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Jean-Michel Blanquer ministre de l'Éducation nationale et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, doit annoncer ce matin les mesures qui doivent permettent à la fois d'aider les jeunes à choisir l'apprentissage et en même temps de mieux accompagner les entreprises qui voudraient prendre des apprentis.



Parmi ces mesures, RTL vous annonce que l'État veut prendre en charge 500 euros du permis des apprentis en âge de conduire. L’aide au permis de conduire concernerait 150 à 200.000 apprentis. Actuellement ils sont 400.000, mais certains ne sont pas encore majeurs.

Financer le permis de conduire, un enjeu crucial.

Dès lors qu'ils signeront leur contrat, les apprentis de 18 ans et plus auront droit, selon nos informations, à cette enveloppe de 500 euros. Sans conditions de ressources, sans avoir à justifier de trajets en voiture et peu importe la région d’origine de l’apprenti.

Le principe est simple, lorsque vous êtes apprenti, vous avez souvent beaucoup de route à faire entre votre logement, votre école et votre entreprise. Des trajets au quotidien qui peuvent décourager. Le permis peut dans certains cas être indispensable également dans le cadre de la profession exercée. Pour livrer des pâtisseries par exemple, pour rencontrer des clients de l’entreprise, etc.



À cela, ajoutez le fait qu'un apprenti gagne peu. Environ 600 euros pour un jeune de 18 ans en première année (41% du SMIC) 500 euros d’aides, c’est donc 85% du salaire d’un apprenti de 18 ans en première année. Cela représente également la moitié du tarif de base du permis pour 20 heures de conduite.





Attention, il s’agit là d’un tarif de base mais l’association de consommateurs UFC Que Choisir évalue en réalité le coût moyen du permis en France à 1781 euros car les 20 heures de base ne suffisent souvent pas. Les écarts de prix rendent même le permis parfois incroyablement cher : 2.140 euros pour 35 heures de conduite à Paris (contre 1.468 euros pour 35 heures de conduite dans le Territoire de Belfort).



Les aides au permis de conduire, si elles constituent une nouveauté pour les apprentis, ont déjà été mise en place pour les demandeurs d’emplois. Jusqu’à présent, ce type d’aides pouvait bénéficier à des chômeurs âgés de plus de 18 ans, mais avec des conditions bien précises : ne pas dépasser un certain seuil de ressources, être inscrit depuis au moins 6 mois de manière continue ou avoir la preuve d’une promesse de contrat nécessitant l’obtention du permis de conduire. Le montant de l’aide à l’obtention du permis B pour les demandeurs d’emplois est de 1.200 euros maximum.