publié le 05/02/2018 à 13:20

Le procès de Salah Abdeslam s'est ouvert ce matin à Bruxelles, non pas pour les attentats du 13 novembre, mais pour une fusillade à Forest lors de sa cavale en 2016. Au début de ce procès hors-norme l'accusé de 28 ans a refusé d'être filmé, de répondre aux questions ou même de simplement décliner son identité.



Son silence assourdissant, la présidente a tout fait pour le briser. "Pourquoi êtes-vous là ?", lui a-t-elle demandé. Réponse de plusieurs minutes de Salah Abdeslam : "Je garde le silence, c'est mon droit, ça ne fait pas de moi un criminel, c'est ma défense, c'est comme ça."

"Je n'ai pas peur de vous et de vos alliés. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur. Je n'ai rien d'autre à ajouter", a affirmé celui qui est apparu méconnaissable, cheveux longs, barbe fournie et visage bouffi.

Après quelques heures seulement d'audience, l'instruction de ce dossier est donc terminée. Les réquisitions sont attendues pour cet après-midi.

À écouter également dans ce journal

Météo - Quarante-cinq départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. Le phénomène devrait prendre fin mercredi dans la matinée.



Météo - Alors que la neige arrive sur le pays, des centaines de sinistrés sont toujours les pieds dans l'eau. La décrue est extrêmement lente. Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu se sont rendus en Seine-Maritime aux côtés des habitants touchés.



Société - Selon l'Observatoire national du suicide, qui publie ce lundi 5 février ses tous derniers chiffres, 10.000 décès sont recensés chaque année en France, soit 27 suicides par jour.



Politique - À la veille de la venue d'Emmanuel Macron en Corse, Gilles Simeoni a estimé sur RTL que "la conjoncture n'a jamais été aussi favorable pour tourner définitivement la page d'une logique de conflit qui a été la trame des relations entre la Corse et la République depuis un demi-siècle".