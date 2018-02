Nordahl Lelandais entendu dans l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer

Les parents d'Arthur Noyer, disparu depuis et avril 2017 et annoncé comme mort le 20 décembre

et AFP

publié le 05/02/2018 à 11:40

Nordahl Lelandais est entendu par les juges d'instruction de Chambéry, qui enquêtent sur la mort du jeune caporal Arthur Noyer, ce lundi 5 février, a indiqué une source judiciaire. Un interrogatoire qui s'inscrit "dans le cadre normal" de l'instruction, a précisé cette source, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



L'avocat des parents du caporal Noyer, Me Bernard Boulloud a estimé que cette audition ne lui "paraissait pas anormale". "L'instruction suit son cours", a-t-il déclaré à l'AFP.

C'est la première fois que l'ex-maître chien de l'armée de terre, qui aura bientôt 35 ans, est entendu depuis sa mise en examen le 20 décembre pour l'assassinat d'Arthur Noyer.



Le jeune caporal de 23 ans, du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA), avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 après une soirée dans le centre-ville de Chambéry, à quelques kilomètres de sa caserne de Barby.

Un trajet commun dans la nuit du 11 au 12 avril

Dans cette affaire, un rapprochement a été fait notamment grâce à la téléphonie entre le suspect et le militaire disparu. Les deux téléphones du premier "avaient déclenché entre 23h48 et 3h41 les mêmes relais" que celui du caporal Noyer, qui semble avoir pris place dans un véhicule non identifié, avait précisé en décembre le procureur de Chambéry, Thierry Dran.



Des débris du crâne du jeune caporal avaient été découverts le 7 septembre à Montmélian, à 16 kilomètres de Chambéry, par un promeneur sur un chemin de randonnée. À proximité de cette zone, d'autres ossements, qui devaient faire l'objet d'analyses ADN, avaient été retrouvés le 12 janvier.



Nordahl Lelandais est également mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, disparue fin août lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Bonvoisin (Isère). Nordahl Lelandais nie être impliqué dans cette affaire.