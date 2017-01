REPLAY - Le sud-ouest de la France est concerné, les éleveurs sont inquiets et attendent des aides du gouvernement pour y faire face.

L'abattage massif de canards d'élevage a débuté ce jeudi 5 janvier dans 150 communes du sud-ouest de la France. Au total, plus de 800.000 volatiles vont être abattus pour tenter d'endiguer l'épidémie de grippe aviaire qui touche une nouvelle fois le secteur. Les élevages sains sont également concernés, par mesure de précaution, pour éviter la prolifération du virus H5N8, qui se développe rapidement. On saura dans une semaine si cette mesure drastique a été efficace.



Dans le même temps, des éleveurs manifestaient dans la matinée devant la préfecture du Gers à Auch pour réclamer des indemnités pour compenser le préjudice subi par cet abattage, qui oblige les exploitants à stopper leur activité parfois pendant plusieurs mois. "Beaucoup d'entre eux vont se retrouver sur la paille si le gouvernement ne réagit pas vite", prévient un éleveur, alors que toutes les aides, promises l'an dernier après un précédent abattage massif, n'ont pas été versées.

À écouter également dans ce journal

- Le nombre de démissions chez les enseignants a été multiplié par trois depuis 2012. "Les élèves sont de plus en plus difficiles à gérer, le début de carrière est compliqué et la hiérarchie n'est pas toujours très bienveillante", estime Jean-Rémi Girard, du Syndicat national des lycées et collèges.



- Deux ans après, les cérémonies d'hommages aux victimes des attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher ont débuté. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, étaient présents aux côtés des habitants des quartiers touchés encore émus.



- Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur des soupçons de salaires qui n'auraient pas dû être versés à des assistants parlementaires d'élus FN au Parlement européen.



- Des caméras de vidéosurveillance sont installées sur les routes pour verbaliser les mauvais conducteurs, repérés grâce aux images.



- Un an après ses débuts comme entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a réussi son pari et s'est forgé un palmarès hors du commun, avec une Ligue des champions, une Supercoupe d'Espagne et une Coupe du monde des clubs.



- Après 10 ans de disparition, un chat est revenu chez lui à la grande surprise de la propriétaire. "La vétérinaire a confirmé que c'était bien notre chat, ça vaut tous les cadeaux", a lancé cette Rennaise.