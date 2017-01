L'entourage de Fillon se désolidarise du voyage de Mariani en Syrie

Les proches du candidat Les Républicains ont jugé utile de préciser que le déplacement à Damas du député Thierry Mariani, qui figure parmi ses proches soutiens, n'engage pas François Fillon.

Crédit : ERIC FEFERBERG / AFP François Fillon et Thierry Mariani sur le perron de l'Élysée en 2012

publié le 05/01/2017 à 12:16

Novembre 2015, mars 2016, janvier 2017... Il n'est plus une année sans que Thierry Mariani parte à la rencontre du régime de Bachar al-Assad, en Syrie. Le député Les Républicains (LR) s'est une nouvelle fois envolé pour la Syrie, mercredi 4 janvier, avec deux autres députés, Nicolas Dhuicq (LR) et Jean Lassalle, ex-MoDem, candidat à la présidentielle. Le trio est accompagné de membres de l'association SOS Chrétiens d'Orient, réputée proche de l'extrême droite française. Il devrait rencontrer, selon les informations du Figaro, "des personnalités de sensibilités différentes", et notamment Bachar al-Assad lui-même, à Damas.





Si les précédents voyages de Thierry Mariani, ancien ministre des Transports dans le gouvernement Fillon, avaient déjà suscité la polémique, ce nouveau déplacement s'avère plus gênant pour les Républicains et en particulier, dans le contexte électoral actuel, pour François Fillon, candidat à la présidentielle 2017. Ce qui a contraint l'équipe rapprochée de ce dernier à se désolidariser discrètement de l'initiative du député Mariani.



"Thierry Mariani fait librement son travail de parlementaire mais il n'est porteur d'aucun message de François Fillon, qui n'est aucunement engagé", a ainsi tenu à préciser Bruno Le Maire, ancien concurrent de François Fillon pour la primaire de la droite, devenu, depuis, l'un de ses conseillers sur les questions diplomatiques. Ce déplacement à Alep, où les trois hommes politiques célébreront notamment le Noël arménien, n'est selon lui rien de plus qu'une "initiative individuelle qui n'engage que Thierry Mariani". "C'est une initiative personnelle qui n'est pas dictée par François Fillon. Il n'est pas associé à cette démarche", a pour sa part tranché Thierry Solère, porte-parole du candidat Les Républicains.