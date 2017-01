Assistants au Parlement européen : le FN visé par une information judiciaire

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur des soupçons de salaires qui n'auraient pas dû être versés à des assistants d'élus FN.

05/01/2017

Le Front national est sous le coup d'une enquête dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Des juges d'instruction du pôle financier du parquet de Paris vont se pencher sur les soupçons de salaires qui n'auraient pas dû être versés à des assistants parlementaires d'élus FN,après l'ouverture, le 15 décembre, d'une information judiciaire pour abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé.



Concrètement, l'enquête porte sur les conditions dans lesquelles étaient employés et payés 20 assistants frontistes au Parlement européen, car leurs noms apparaissaient aussi sur le dernier organigramme du parti en France. "On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti", avait résumé le président du Parlement, le socialiste Martin Schulz.



L'été dernier, Marine Le Pen s'était vu notifier un recouvrement de près de 340.000 euros, réclamé par l'organisme antifraude de l'Union européenne, pour le versement des salaires de deux de ses assistants parlementaires. Son père Jean-Marie Le Pen, également élu européen, a une note de 320.000 euros à rembourser au Parlement de Strasbourg. Le siège du FN à Nanterre, la propriété familiale de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud et le bureau de son secrétaire particulier Gérald Gérin avaient été perquisitionnés en février dernier dans le cadre de l'enquête.