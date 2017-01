INFO RTL - Très marqué par le scandale qui secoue depuis trois semaines les douanes du Havre, l'un des responsables de l'antenne s'est suicidé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Crédit : ERIC PIERMONT / AFP Les douanes (illustration)

par Olivier Boy publié le 05/01/2017 à 13:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'affaire a viré au drame. La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) au Havre est sous le feu des projecteurs depuis la perquisition qui a permis de récupérer 800.000 euros. Le 12 décembre, la justice enquêtait alors sur les conditions du démantèlement d'un trafic de café contrefait et d'un trafic de Kalachnikov.



Par hasard, les gendarmes et les magistrats étaient alors tombés sur la somme de 800.000 euros, en liquide, cachée dans une valise et dans un fauteuil à l'intérieur d'un bureau. Un agent avait alors été placé en garde à vue. Selon nos informations, cet agent n'est pas celui qui s'est donné la mort à son domicile dans la nuit de mercredi 4 à jeudi 5 janvier. Ce salarié serait un des chefs de l'antenne du Havre.



Selon Serge Puccetti, le directeur de la communication de la douane, cet agent avait était très affecté par ces perquisitions et par cette enquête. "Il était suivi depuis trois semaines par des psychologues, mais à ce stade il n'était pas mis en cause. Il n'avait d’ailleurs pas été sanctionné, ni par sa hiérarchie, ni par la justice", explique-t-il à RTL. On ne sait pas encore si cet homme a laissé une lettre pour expliquer son geste.