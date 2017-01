Des caméras pour traquer les mauvais conducteurs

Il n'y a pas que les radars qui peuvent vous épingler automatiquement. Vous pouvez aussi écoper d'une amende en étant repéré par une caméra vidéo.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 05/01/2017 à 07:13

On le sait peu, mais déjà la vidéosurveillance est active pour traquer les écarts de conduite. Autrement dit, plus besoin d'être arrêté par les forces de l'ordre pour écoper d'un PV. Le nombre d'infractions constatées par des caméras ou par radar passe ainsi de quatre à onze. Depuis 2008, on peut déjà être sanctionné sans avoir vu le moindre policier ou gendarme. Cela vous est peut-être déjà arrivé de recevoir dans votre bote aux lettres une amende dont vous n'avez aucun souvenir.



Il y a la vitesse, bien sûr, ou encore les feux grillés. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les distances de sécurité, le non-respect d'un stop ou l'usage des voies de bus sont concernés. Au quotidien, les caméras de vidéo-protection servent aussi beaucoup à certaines municipalités pour repérer les stationnements gênants, comme en double file. À Nice, par exemple, cela s'est soldé l'an dernier par 28.000 infractions.



À partir des images retransmises par des caméras vidéo installées sur la voie publique, et signalées par un panneau, un agent assermenté dresse un PV électronique. Un PV reçu quelques jours plus tard par le titulaire de la carte grise. C'est le principe du radar automatique étendu à de plus en plus d'infractions. Parmi elles, l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, le non-port de la ceinture, le téléphone au volant, le chevauchement et le franchissement des lignes continues, ou encore le non-respect des espaces réservés aux cyclistes. À cela devrait s'ajouter le délit de défaut d'assurance qui pourra être repéré à distance, mais pas avant deux ans.