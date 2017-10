Le journal de 12h30 : pavés, Alpe d'Huez au programme du 105e Tour de France

et Stéphane Carpentier

publié le 17/10/2017 à 13:19

Le tracé de la 105e édition du Tour de France a été dévoilé ce mardi 17 octobre. Le top départ sera donné le 7 juillet à Noirmoutier, en Vendée. Pendant deux semaines, le pays sera coupé en deux avec une première partie pendant dix jours dans le Nord-Ouest et une seconde dans le Sud. Premier temps fort de cette Grande Boucle avec l'étape Arras-Roubaix, où le peloton devra pour la quatrième fois en dix ans négocier des secteurs pavés emprunter par Paris-Roubaix et en grand nombre.



"Les pavés font partie intégrante du Tour de France. Il faut effectivement essayer de mettre de l'incertitude. Beaucoup de pavés, près de 22 kilomètres, 15 secteurs, plus que l'on n'en a jamais vu depuis le début des années 1980", se félicite Christian Prudhomme, le directeur du TdF.

Une fois dans le Sud, les coureurs repasseront pas l'Alpe d'Huez, mais aussi par un passage sur un terrain en terre sur 2 kilomètres. Le Tour de France 2018 aura pour sommet une étape-reine de 65 kilomètres dans les Pyrénées centrales, avec l'ascension inédite, pour finir, du col de Portet,

À écouter également dans ce journal

- 365 plaintes ont été déposées à ce jour par des utilisateurs du Levothyrox dans le cadre de l'enquête sur la nouvelle formule de ce médicament, a indiqué le procureur de la République de Marseille. Mardi, une perquisition était par ailleurs en cours au siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament en Seine-Saint-Denis.



- Les salariés de GM&S seront reçus la semaine prochaine à l'Élysée par Emmanuel Macron, a annoncé Michel Vergnier, le maire de Guéret.



- En Syrie, la ville de Raqqa a été "totalement" reprise aux mains des jihadistes du groupe État islamique, a annoncé une alliance antijihadistes en Syrie soutenue par Washington. Cela faisait quatre mois que les combats faisaient rage dans la cité.



- Franck Riboud va quitter la présidence Danone, l’entreprise fondée par son père Antoine. Un départ vingt mois avant l'échéance de son mandat.



- Les incendies au Portugal ont fait 36 morts et sept personnes sont toujours portées disparues. Le pays a entamé trois jours de deuil national.