publié le 17/10/2017 à 11:27

Inoubliable dans le rôle de Chochana Boutboul, personnage culte de La Vérité si je mens 2, Élisa Tovati garde en mémoire ses jeunes années d'actrice, et les situations dans lesquelles se trouvent les jeunes comédiennes.



Dans une interview publiée lundi 16 octobre sur le site de La Parisienne, la star dénonce le comportement de certains professionnels envers les jeunes, voire très jeunes actrices. "Moi aussi, j'ai vécu des choses très limite, confie-t-elle. Je n'avais pas le courage de parler de ce droit de cuissage, de cette pression". Solidaire de toutes ces femmes qui prennent la parole, Élisa Tovati ne pensait "pas qu'il y avait autant de monde concerné dans ce milieu", celui du cinéma.

Très réaliste sur la situation, la chanteuse affirme que "c'est arrivé à presque toutes les jeunes actrices, qui sont les proies de gros porcs", par exemple sur des castings : "On vous demande de vous foutre à poil sous prétexte que c'est pour un rôle d'une fille un peu sulfureuse". Des demandes qu'elle refusait en répondant au réalisateur : "Sur le tournage, si le rôle le justifie, on verra. Mais là, dans une salle blanche, devant vous et une petite caméra, ça ne va pas être possible".

Encore très jeune lorsque ces événements se sont produits, Élisa Tovati se souvient à quel point il peut être difficile de se défendre. "J'étais tétanisée. Dans ces cas-là, vous ne savez pas à quel moment ça va déraper, explique-t-elle. Il m'est même arrivé de partir en courant".

Elle est rentrée en pleurs de certains tournages

La chanteuse se souvient particulièrement d'un moment de panique lorsqu'elle tournait dans une fiction télévisée : "Un comédien très connu a bloqué la porte de ma loge et m'a dit : 'Viens, je vais te faire un petit détartrage'. Il était âgé, j'étais jeune. J'ai été très choquée. Vous arrivez à vous en sortir avec une pirouette, un sourire, un coup de coude pour ouvrir la porte. Mais vous êtes en panique".



Très perturbée par les situations qu'elle vivait, la jeune Élisa Tovati rentre en pleurs de ses journées de tournage et décide de consulter un psychologue. "Aujourd'hui, je serais même incapable de donner des détails précis de certains événements tellement je les ai enfouis. Je me rappelle en tout cas que ma mère a fini par me dire : 'Si ce métier te rend si malheureuse, il faut arrêter". Ce qu'a fait Élisa Tovati, en privilégiant la chanson à la comédie.