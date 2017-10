Emmanuel Macron va recevoir des représentants des salariés de GM&S

publié le 17/10/2017 à 12:32

Sa sortie sur le "bordel" lorsqu'il était en visite en Corrèze avait marqué les esprits, mercredi 4 octobre. Selon une information de RTL, Emmanuel Macron rencontrera les représentants des salariés de l'entreprise de GM&S la semaine prochaine, ceux-là même qui ont été visés par la petite phrase du Président.



"Le président de la République a changé de ton sur GM&S. Il les recevra la semaine prochaine. Les salariés seront reçus à l'Élysée", a raconté Michel Vergnier, le maire de Guéret, à sa sortie de l'Élysée. "Il a compris que les exigences des salariés de GM&S étaient des demandes normales, justifiées. Je l'ai trouvé positif et constructif y compris sur GM&S où il dit que le compte n'y ait pas."



Au cours d'un aparté avec le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, qui évoquait les difficultés à recruter d'une entreprise de fonderie d'Ussel (Corrèze), Emmanuel Macron avait estimé le 4 octobre que "certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire et ce n'est pas loin de chez eux".



Le déplacement avait été perturbé plus tôt par un rassemblement de salariés et ex-employés licenciés de l'équipementier automobile GM&S, qui se sont heurtés aux forces de l'ordre.