et Vincent Parizot

publié le 22/12/2017 à 13:37

Nicolas Hulot n'est pas sur le départ, même s'il n'était pas présent lors des conclusions des États généraux de l'alimentation jeudi 21 décembre. Le ministre de la Transition écologique a été reçu par Édouard Philippe et a justifié son absence.



"Je veux clarifier la situation parce que parfois la communication m'échappe un peu et elle ne correspond pas vraiment à la réalité", a-t-il expliqué, affirmant que "la communication est permanente" entre lui et le Premier ministre.

"Je suis à 100% en phase avec lui", a-t-il déclaré. Opération déminage pour le ministre après son absence remarquée et un entretien accordé au Monde. "Le compte n'y est pas", avait-il lancé.

"Ce n’est pas un psychodrame, je considère que les conclusions ne sont pas à la hauteur de la qualité du travail extraordinaire et des propositions qui ont été faites dans les ateliers (...). Je ne vais donc pas aller faire le beau ou aller dire dans un micro que le compte n’y est pas", avait-il expliqué au quotidien.

À écouter également dans ce journal

Économie - L'Insee a révisé à la hausse son estimation de croissance pour le troisième trimestre, de 0,5% à 0,6%, une progression tirée par la consommation des ménages et l'investissement. Il table désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% cette année.



Politique - Emmanuel Macron fêtera en avance Noël à Niamey au Niger, aux côtés des forces françaises déployées dans le pays dans le cadre de la lutte contre les groupes jihadistes au Sahel, notamment Boko Haram.



Espagne - Carles Puigdemont a proposé à Mariano Rajoy une rencontre hors d'Espagne, après la victoire de son camp indépendantiste aux élections catalanes du jeudi 21 décembre.



International - Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu'il n'accepterait "aucun plan" de paix de la part des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien, estimant qu'ils s'étaient "discrédités" en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël.



Justice - L'avocat des parents de Maëlys, disparue en août dernier, estime que les parents de la fillette disparue sont "pris en otage" par le principal suspect, Nordahl Lelandais.



Rugby - Bernard Laporte a décidé d'écarter Guy Novès de son poste de sélectionneur du XV de France et de le remplacer par le manager de Bordeaux-Bègles Jacques Brunel.