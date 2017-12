Viry-Châtillon : des policiers accusés d'avoir fauché un homme pour l'interpeller

publié le 22/12/2017 à 12:19

Ce sont deux versions qui s'affrontent : celle de policiers de la Brigade anticriminalité et celle d'un jeune homme de Viry-Châtillon (Essonne). Des policiers de la BAC sont accusés d'avoir fauché un jeune homme qu'ils tentaient d'interpeller, rapportent le Parisien et l'Obs



Tout débute dimanche 17 décembre quand un homme âgé de 23 ans roulant sans permis et avec un bracelet électronique refuse de se livrer à un contrôle de police.

Dans un article publié le lendemain dans le Parisien, le syndicat Alliance affirme que le suspect a insulté les policiers, qui auraient alors décidé de le prendre en chasse pour l'interpeller. Mais ce dernier se serait encastré dans un autre véhicule, blessant légèrement un passant.

Interpellé, le suspect aurait frappé les policiers, qui expliquent avoir dû utiliser un taser. Une dizaine de jeunes gens auraient alors encerclé les deux agents, avant de les molester. Les deux policiers se sont vu prescrire 10 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

Une vidéo qui sème le trouble

Cette version policière a été remise en cause par la publication, mercredi, d'une vidéo où l'on voit la voiture de la BAC foncer délibérément sur le suspect alors sorti de son véhicule. La famille du jeune homme a annoncé qu'elle allait déposer plainte auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

"Il conduisait une voiture Twingo appartenant à un proche, qu'il venait de réparer dans le cadre de son stage en mécanique", affirme à l'Obs le frère du jeune homme. "Quand il a vu la police, il a paniqué", explique-t-il.



Affolé, il aurait alors perdu le contrôle de son véhicule, avant de s'encastrer dans un poteau et de prendre la fuite à pied, raconte l'Obs. Selon plusieurs témoins, le suspect aurait été maîtrisé avec un pistolet à impulsion électrique, puis plaqué au sol et menotté.



Le conducteur, jugé en comparution immédiate mardi, a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.