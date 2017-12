publié le 22/12/2017 à 11:59

Que s'est-il passé dans l'usine Yoplait à Vienne, dans l'Isère ? Une enquête a été ouverte après la découverte d'un produit non identifié qui aurait été versé dans une cuve de la production la semaine dernière, rapporte Europe 1.



C'est un employé qui s'est aperçu du méfait, notant une odeur et une couleur inhabituelles provenant de la cuve. Si cela peut parfois arriver, la procédure veut que l'on arrête la chaîne et que l'on jette le contenu de la cuve, avant de reprendre la production normalement.

Mais la situation était différente cette fois. En effet un bidon de détergent de quelques litres a été retrouvé au pied d'une cuve de 4 tonnes de yaourt, ce qui représente 40.000 pots, précise Europe 1.

Un huissier a été appelé après cette découverte afin de constater les dégâts, et la direction a décidé de porter plainte. Le procureur de Vienne a saisi la police judiciaire en début de semaine. Une enquête est menée pour "dégradation et destruction".



Des analyses sont en cours afin de déterminer la nature du produit. La direction de Yoplait assure que les yaourts contaminés ne sont pas sortis de l'usine.