publié le 22/12/2017 à 08:03

Que pense la famille de Maëlys des derniers rebondissements de l'enquête sur la disparition, fin août en Isère, de la fillette ? Tandis que le principal suspect, Nordahl L., a également été mis en examen pour "assassinat" dans l'affaire de la disparition d'un militaire, l'avocat des parents de la fillette relaie une situation "très difficile à vivre" pour ces derniers. "Évidemment, ils se tournent d'une manière très insistante à l'égard de cet individu", confirme Fabien Rajon au micro de RTL ce vendredi 22 décembre.



Pour l'heure, le principal mis en cause est muré dans le silence et cela entame un peu plus encore l'état physique et moral des parents de la fillette disparue. "Ils le vivent comme une prise d'otage. Double peine pour les parents de Maëlys. À l'enlèvement de Maëlys vient s'ajouter le fait qu'on refuse de nous dire ce qu'il est advenu de l'enfant", explique l'avocat. "On ne sait pas ce qu'il est advenu de l'enfant (...). La situation est objectivement intenable".

Des parents à bout de forces

Mais sur l'implication de Nordahl L. "on n'a pas objectivement de grands doutes", lance l'avocat, tout en affirmant respecter le travail de la justice et la présomption d'innocence. S'il décrit "quatre mois d'une attente insupportable" jusqu'aux révélations survenues ces derniers jours, Fabien Rajon évoque pour les parents"un élément supplémentaire qui tend à confirmer que cet individu a bien des choses à dire dans le cadre de la disparition de leur enfant".

"On a un sentiment d'ambiguïté, parce que si Nordahl L. est dans une logique de nier les faits, sa défense s'est exprimée publiquement pour porter des accusations sur quelques points du dossier", poursuit Fabien Rajon. Dans le même temps, la défense de Nordahl L. ne fait pas appel de sa détention provisoire et ne fait pas de demande de remise en liberté.



Les parents de Maëlys, eux, attendent de savoir ce qu'il est advenu de leur petite fille. "Ils vont objectivement très mal, moralement et physiquement très mal, exprime leur avocat. Ce qui leur est infligé est inédit dans notre histoire récente et objectivement très difficile à vivre."