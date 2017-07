publié le 25/07/2017 à 08:38

C'est la nouvelle polémique qui agite le pays depuis quelques jours. Le gouvernement a annoncé des économies du côté des aides au logement. Un sujet délicat qui touche surtout les étudiants car ce sont particulièrement les aides personnalisées au logement (APL) qui sont dans le viseur avec une baisse de cinq euros par mois. Et malgré la grogne qui commence à monter, pas question de revenir sur cette décision.



Jacques Mézard a réaffirmé la volonté du gouvernement Philippe de revenir sur ce budget, même s'il est conscient qu'une "baisse des allocations ne peut pas générer d'enthousiasme". "Pas question de reculer", a martelé le ministre de la Cohésion des territoires, notamment en charge du Logement, sur RTL, mardi 25 juillet. "Je ne dis pas que 5 euros c'est supportable", concède-t-il, mais la nécessité de réformer cette aide est prioritaire, selon lui. Jacques Mézard évoque également un rapport de la Cour des comptes selon lequel le gouvernement précédent a "volontairement sous-estimé" le budget des APL. C'est donc "une réforme globale des aides au logement" qu'il faut mettre en place et "arriver à maîtriser, avec des réformes structurelles à mettre en place".

Une réforme globale du logement

La mesure sera mise en place dès le mois d'octobre. Elle vise également à réguler le marché du logement, selon le ministre. "Après les études, quand on met un euro de plus aux APL, ça fait une hausse de 75 centimes des loyers". De plus, "nous avons un budget d'APL de 19 milliards d'euros, un budget total d'aide au logement de 30 milliards d'euros, avec pas assez de logement et des loyers trop importants. Donc il y a un problème", ajoute-t-il.

C'est pourquoi, d'après le ministre de la Cohésion des territoires, le gouvernement travaille sur "un projet de loi au logement avec une vision globale et politique du logement" qui sera "prêt en octobre, novembre", avec "un maximum de mesures pour provoquer un choc de l'offre". "Il faut construire davantage et construire moins cher", poursuit Jacques Mézard.