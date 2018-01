publié le 09/01/2018 à 13:21

Il n'était pas dans le monastère et reste introuvable sept ans après. Une opération de police, menée par les enquêteurs de la PJ de Nantes et Toulon, s'est déroulée dans un monastère du Var ce matin, après que plusieurs témoins ont affirmé avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès.



L'homme disparu depuis avril 2011 demeure le principal suspect dans le meurtre de sa femme et ses quatre enfants à Nantes. Leurs corps avaient été retrouvés sous la terrasse de la maison familiale. Après deux heures sur place, il semblerait finalement que les témoins aient confondu le fugitif avec un moine du monastère.

La piste semblait d'autant plus fiable que le monastère se situe à Roquebrune-sur-Argens. C'est dans cette commune que les enquêteurs avaient perdu la trace du principal suspect de la tuerie de Nantes.

Depuis le début de l'enquête, les enquêteurs ont reçu des milliers de signalements en France mais aussi à l'étranger, toujours sans succès.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une épicerie casher de Créteil a été incendiée cette nuit, après avoir été la cible de tags antisémites. La piste criminelle est privilégiée dans ce drame qui intervient trois ans jour pour jour après la tuerie de l'Hyper Cacher.



Société - Les policiers de France sont appelés à se mobiliser devant leurs commissariats aujourd'hui par pour réclamer plus de protection et de reconnaissance, une semaine notamment après l'agression de deux agents le soir du réveillon à Champigny-sur-Marne. Unité SGP manifestent aujourd'hui



Sécurité routière - Le gouvernement souhaite durcir les sanctions à l'encontre des automobilistes qui téléphone au volant. À l'avenir, cela pourrait aller jusqu'à la suspension du permis de conduire.



Économie - PSA souhaite recourir en 2018 à 1.300 ruptures conventionnelles collectives et 900 dispenses d'activité pour des seniors, tout en embauchant 1.300 CDI et 2.000 jeunes en alternance, ont indiqué des sources syndicales.



Santé - Depuis fin novembre, 700.000 personnes ont consulté leur médecin généraliste pour une grippe.



Météo - Les Alpes-Maritimes et la Savoie sont toujours placés en vigilance orange pour risque d'avalanche. Le risque est particulièrement élevé et atteint 5 sur 5 à certains endroits.