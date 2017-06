publié le 16/06/2017 à 13:25

Le gouvernement envisage de présenter "dans les prochaines semaines" un projet de loi accordant un "droit à l'erreur" aux contribuables, citoyens, employeurs, vis-à-vis de l'administration, indique le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin aux Échos. "L'administration a le pouvoir de sanction, mais elle a aussi le devoir de conseil" dit le ministre (...) "si vous vous trompez de bonne foi dans l'accomplissement d'une obligation réglementaire, l'administration ne vous sanctionnera pas: financièrement, on ne vous infligera pas de pénalités ou d'intérêts de retard" précise-t-il.



"Nous allons par exemple proposer des procédures de rectification dans le cadre des contrôles fiscaux ou dans le domaine douanier, selon la logique du rescrit: vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin de savoir si vous êtes dans les règles, vous pourrez demander à l'administration de se pencher sur votre cas pour vous en assurer, sans risque de sanction" explique Gérard Darmanin qui compte aussi "expérimenter la médiation au sein des Urssaf pour faciliter la vie des entreprises".

"Le droit à l'erreur sera l'un des premiers grands textes du gouvernement" ajoute-t-il. "On a le droit de se tromper, de rectifier, et de payer ce qui est dû ni plus ni moins", a-t-il souligné. Selon lui, "l'idée est que le doute profite à l'usager" afin de retrouver "la confiance". Mais seront exclus "les cas de fraude avérés, la matière pénale et les enjeux de sécurité" précise le ministre.

À écouter également dans ce journal

- Le conglomérat industriel américain General Electric a annoncé vendredi qu'il allait investir 125 millions d'euros dans une nouvelle usine dans la zone de Belfort, où il construit déjà des turbines à gaz.



- Dans l'affaire Grégory, alors que le couple Jacob ont été déférés, le parquet général de Dijon a requis la mise en examen de Marcel Jacob pour "séquestration" .



- Les employés de GM&S vont manifester devant Bercy cet après-midi, alors qu'une nouvelle réunion est prévue à 15 heures au ministère de l'Économie pour tenter de trouver une solution de reprise de l'équipementier automobile creusois.



- La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré réfléchir "à rendre obligatoire, pour une durée limitée, les onze vaccins destinés aux enfants". Actuellement, seuls trois vaccins sont obligatoires : les DTP (diphtérie, tétanos, polio).



- Nathalie Kosciusko-Morizet est sortie de l'hôpital Cochin, à Paris. Hier, alors qu'elle distribuait des tracs sur un marché du Ve arrondissement, elle a été agressée par un homme qui a ensuite pris la fuite. La candidate aux législatives a reçu un coup avant de tomber au sol.



- L'armée russe pense avoir tué le chef du groupe État islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, dans une frappe qu'elle a menée le 28 mai près de Raqqa en Syrie. Le porte-parole de la coalition internationale, qui lutte contre Daesh, a affirmé ne pas pouvoir "confirmer ces informations à ce stade".



- Le Hellfest ouvre ses portes aujourd'hui à Clisson (Loire-Atlantique). Deep Purple et des dizaines de milliers d'amateurs de musiques extrêmes venus du monde entier sont attendus pour la 12e édition du festival, la grand-messe du metal en plein vignoble nantais.