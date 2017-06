publié le 16/06/2017 à 13:22

Il n'est jamais trop tard pour rectifier un oubli. Yoko Ono a été reconnue par la National Music Publishers Association comme la co-auteur de la chanson Imagine, un des titres phares de John Lennon. Une reconnaissance qui a eu lieu à l'occasion de la remise d'un prix pour ce tube, celui de la Chanson du Centenaire.



46 ans après sa sortie, Imagine est considéré comme un des meilleurs titres pop du XXème siècle et le magazine Rolling Stones l'a classé comme troisième plus grande chanson de tous les temps. Âgée de 84 ans, Yoko Ono était accompagnée par son fils Sean, lui aussi très ému : "Quand ils ont officiellement reconnu que ma mère avait co-écrit le morceau du siècle Imagine, ça a sûrement été le jour le plus heureux de ma vie".

Le thème central de la chanson est inspiré par Cloud Piece, un poème de trois lignes paru dans le livre Grapefruit5 de Yoko Ono. Dans une interview datant de 1980, et diffusée lors de la cérémonie, John Lennon mentionnait déjà le travail de sa femme : "Imagine aurait dû être présentée comme une chanson de Lennon et Ono. Si ça avait été qui que ce soit d'autre que ma femme, je l'aurais mentionné". C'est désormais chose faîte.