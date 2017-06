publié le 15/06/2017 à 13:15

La fin de campagne des législatives est particulièrement éprouvante pour Nathalie Kosciusko-Morizet. La candidate dans la 2e circonscription de Paris a été agressée alors qu'elle faisait campagne sur un marché dans le Ve arrondissement. L'agression a eu lieu un peu avant 11 heures. Nathalie Kosciusko-Morizet et son équipe étaient en train de distribuer des tracts sur ce petit marché Maubert, le long du boulevard Saint-Germain.



Thierry, un militant Les Républicains, a croisé l'agresseur juste avant son geste. "J'ai donné le tract à ce monsieur et il m'a dit simplement : 'De toute façon, tous les politiques de droite et de gauche qui se sont succédé depuis trente ans, sont tous des pourris'." Iris, une autre jeune militante LR, a vu cet homme d'une cinquantaine d'années assez grand, assez costaud agresser la candidate. "J'ai vu le moment où il lui a balancé comme ça les tracts dans la tête, elle a mis sa main devant. Et à la seconde, il lui a mis un coup dans la poitrine. C'est là où elle est tombée."

Micheline, une autre militante qui tractait avec Nathalie Kosciusko-Morizet, raconte la suite. "Elle ne bougeait plus. Il y avait les pompiers, la police, les médecins. Elle ne bougeait pas. On a mis un temps fou à la réanimer. Peut-être même dix minutes, et elle est partie à l'hôpital." Les témoins parlent tous de dix minutes d'inconscience. L'agresseur, lui, a pris la fuite dans le métro. L'un des membres de l'équipe de NKM, qui a reçu la visite du premier ministre, Édouard Philippe, à l'hôpital Cochin, est arrivé à le prendre en photo avec son téléphone. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour violences volontaires.



Tous mes vœux de rétablissement à mon amie @nk_m. Je condamne cet acte d'une violence insupportable. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 juin 2017

Je condamne fermement l'agression de @nk_m Aucune démocratie ne peut tolérer de pareils agissements. — Florian Philippot (@f_philippot) 15 juin 2017