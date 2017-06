La ministre de la Santé pourrait rendre onze vaccins obligatoires

publié le 16/06/2017 à 05:00

Elle veut lutter contre la rougeole, la poliomyélite ou encore la méningite. La nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s'est confiée au Parisien-Aujourd'hui en France à paraître ce vendredi 16 juin, et évoque la possibilité de rendre obligatoires davantage de vaccins qu'actuellement.



Pour les deux quotidiens, la médecin a évoqué plusieurs sujets, comme la lutte contre le tabagisme, et la vaccination, donc. "Aujourd’hui, en France, la rougeole réapparaît. Il n’est pas tolérable que des enfants en meurent : dix sont décédés depuis 2008. Comme ce vaccin est seulement recommandé et non obligatoire, le taux de couverture est de 75 % alors qu’il devrait être de 95 % pour prévenir cette épidémie. On a le même problème avec la méningite", a-t-elle affirmé.

"Nous réfléchissons donc à rendre obligatoires les onze vaccins (poliomyélite, tétanos, diphtérie, coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C) pour une durée limitée, qui pourrait être de cinq à dix ans", a indiqué la ministre, soulignant que "l'Italie l'a fait la semaine dernière". Et de se justifier : "Il y a des fois où l’obligation est une bonne chose pour permettre à la société d’évoluer".