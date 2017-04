et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/04/2017 à 13:15

Emmanuel Macron était reçu par Christian Estrosi ce matin du 1er avril à Marseille. Les deux hommes se sont rencontrés à l'hôtel de région à l'initiative du leader d'"En Marche !". Une visite au lendemain d'un meeting de François Fillon compliqué pour le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'homme a été sifflé à Toulon. Mais il a assuré que la rencontre avec Emmanuel Macron n'avait aucun rapport avec l'incident de la veille.



L'ancien ministre de l'Économie a dit s'être rendu auprès de Christian Estrosi par amitié républicaine. "À mes yeux c'est totalement normal. (...) Il est celui qui a fait barrage au Front national, c'est donc légitime. J'ai été rendreune visite républicaine à Christian Estrosi", a ainsi déclaré le candidat à l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal :

- SFR : les boutiques de l'opérateur sont en grève dans toute la France, à l'appel de tous les syndicats. Ce mouvement de contestation s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de départs volontaires. Les salariés de SFR Distribution, en charge des boutiques,veulent faire entendre leurs revendications sociales et salariales alors que le groupe a prévu de réduire drastiquement ses effectifs - 5.000 départs sur 15.000 salariés. En boutique, un salarié sur cinq va devoir partir.

- Guyane : après une semaine compliquée pour le gouvernement français dont les ministres de l'Intérieur, Matthias Fekl, et de l'Outre-Mer, Ericka Bareigts, ont été envoyés à Cayenne pour désamorcer la grogne, les discussions ont repris. Les deux ministres ont rencontré l'ensemble des élus locaux du territoire et devraient proposer dans l'après-midi plusieurs mesures afin d'enrayer la crise.



- Football : la finale de la Coupe de la Ligue entre l'AS Monaco et le PSG aura lieu au parc OL de Lyon, une première dans l'histoire de la compétition.