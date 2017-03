et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/03/2017 à 20:54

Rares sont les excuses en politique, surtout lorsque l'on est au pouvoir. Après avoir déclaré sur RTL qu'elle ne se rendrait pas immédiatement en Guyane, la ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts a tenté, jeudi 30 mars, une fois sur place, un acte de contrition, en réalité piloté par Matignon. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a appelé la ministre avant ses excuses, mais également juste après.



Matignon assure qu'aucun ordre n'a été donné depuis Paris. La seule consigne du Premier ministre a été : "Il faut que l'on puisse passer à autre chose". "C'est vous qui sentez l'ambiance et c'est vous qui devez trouver les gestes nécessaires à l'apaisement", aurait glissé Bernard Cazeneuve à Ericka Bareigts. Lorsque celle-ci a choisi de dire pardon, le soulagement a été immédiat à Matignon, mais aussi à l'Élysée. François Hollande a demandé a être tenu au courant de l'évolution de la situation en temps réel. "On aurait pu y passer 3 jours, on y a passé 3 heures", se félicite un proche du président.

Matignon relativise et explique que la ministre s'est surtout excusée de ne pas être venue plus tôt en Guyane. "Ce sont des excuses personnelles", confie un conseiller. D'après un membre du gouvernement, la ministre a senti d'elle-même qu'elle avait été "méprisante" et n'avait d'autre choix que de dire pardon. Mais elle avait pourtant adressé ces excuses "au-delà de (sa) petite personne".