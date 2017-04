publié le 01/04/2017 à 09:32

Le contexte - À trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a tenu à asseoir aujourd'hui sa dimension internationale, sa stature en matière de politique étrangère. Les questions de sécurité sont cruciales pour l'électorat populaire qu'il vise et il le sait.



Jean-Luc Mélenchon propose un service national. 9 à 12 mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, fille comme garçon. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il veut restaurer ce service obligatoire, acquis de la Révolution Française. Pour autant tout le monde ne retournera pas dans les casernes. Le leader de la France Insoumise propose que ce service militaire ou civil. Il pourrait s'effectuer au sein des sapeurs-pompiers de l'office national des forêts ou encore dans des associations labellisées et qui œuvrent par exemple pour la transition écologique.

Il y aurait aussi un volet éducatif, et des formations, la possibilité par exemple de passer gratuitement le permis de conduire. À terme, c'est toute une classe d'âge qui sera concernée. Près de 800.000 conscrits par an, payés au SMIC. Ce temps de service serait aussi comptabilisé pour les droits à la retraite. Ce qui correspondrait à une enveloppe de 8,6 milliards par an selon l'équipe du candidat qui veut y voir un nouveau levier citoyen et de défense. En effet, Jean-Luc Mélenchon veut en faire le socle d'une nouvelle garde nationale, mais sur la base du volontariat cette fois.